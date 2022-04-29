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    الرئيس إلهام علييف: تروج أذربيجان بشكل نشط حقبة جديدة في القوقاز - عصر السلام والتعاون

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]

    باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

    نشجع بنشاط على حقبة جديدة في القوقاز - عصر السلام والتعاون.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد بجامعة آدا.

    أكد رئيس الدولة على ان "أذربيجان اقترحت خمسة مبادئ لتوقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا وفي النهاية اتخذت الحكومة الأرمينية موقفا إيجابيا منها وقبلت هذه المقترحات. ستشكل هذه المبادئ أساس اتفاقية السلام التي سيتم توقيعها مع أرمينيا. في الوقت نفسه، استنادا على هذه المبادئ وافقت أرمينيا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة مع أذربيجان لبدء عملية ترسيم الحدود. وأعتقد أن كل هذا مؤشر إيجابي بعد حرب قاراباغ الثانية".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: تروج أذربيجان بشكل نشط حقبة جديدة في القوقاز - عصر السلام والتعاون
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