الرئيس الأذربيجاني يعلن موعد افتتاح مطار زنكيلان ومطار لاتشين
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٢]
باكو، 29 أبريل (أذرتاج)
أعمال انشاء المطار الدولي في لاتشين مستمرة. وسيفتح المطار الجوي في زنكيلان في هذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد بجامعة آدا اليوم.
قال الرئيس انه يتوقع افتتاح المطار في لاتشين في عام 2024.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٥٩]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١١]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٥٩]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١١]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٩]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٣]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٠]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٤]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢٤]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك