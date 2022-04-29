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    الرئيس الأذربيجاني يعلن موعد افتتاح مطار زنكيلان ومطار لاتشين

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٢]

    باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

    أعمال انشاء المطار الدولي في لاتشين مستمرة. وسيفتح المطار الجوي في زنكيلان في هذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد بجامعة آدا اليوم.

    قال الرئيس انه يتوقع افتتاح المطار في لاتشين في عام 2024.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعلن موعد افتتاح مطار زنكيلان ومطار لاتشين
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