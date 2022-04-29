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    الرئيس إلهام علييف: تطرح حكومة أرمينيا التصريحات المختلفة بشأن السلام

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]

    باكو، 29 ابريل (أذرتاج)

    بلغنا ان حكومة أرمينيا أعلنت اجندة السلام. وهذا أمر مهم جدا. في الوقت ذاته، علينا ان ننفذ الاعمال والتدابير الملموسة أيضا. اعتقد اننا نقوم بهذه الاعمال بينما تطرح حكومة أرمينيا تصريحات مختلفة بشأن السلام.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد بجامعة آدا اليوم.

    قال الرئيس ان هذه التصريحات تعتمد على الحقائق الجديدة ولا شك، على مبادئ القانون الدولي التي ناشدنا دائما ضرورة اتباعها. منذ تغيير الوضع السابق، بدأ الوسطاء يقبلون هذه المستجدات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: تطرح حكومة أرمينيا التصريحات المختلفة بشأن السلام
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