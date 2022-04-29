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    الأستاذ درر بكلي يحصد فضية ذكرى كابابلانكا في كوبا

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    اختتمت مسابقة ذكرى كابابلانكا التقليدية للشطرنج المنظمة في عاصمة كوبا هاوانا في نسختها الـ55.

    وحصد الأستاذ الأذربيجاني واصف درر بكلي المشارك في المسابقة الرئيسية فضية النسخة الـ55 برصيد 4 نقاط وفاز درر بكلي في الجولة التاسعة الأخيرة على الهندي سوريا شيخار جانجولي .

    وفاز البطولة اللاعب الأمريكي هانس موكيهي نيمان برصيد 5 نقاط.

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