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    الرئيس إلهام علييف: قد حان الحين لتوقيع اتفاقية سلام

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٠١]

    باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

    نريد التعايش في جو من السلام والأمان. قد حان الحين لتوقيع اتفاقية سلام.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد بجامعة آدا اليوم.

    أضاف الرئيس إلهام علييف ان مثل هذه الفعاليات قد تنظم في أوروبا او في روسيا او في تركيا او في أمريكا. مع هذا، يمكننا بدء الدبلوماسية العامة، دبلوماسية الشعب.

    وزاد الرئيس: "ويمكن دعوة خبراء من أرمينيا أيضا للمشاركة في مثل هذه الفعاليات. بالأحرى، يمكن دعوة خبراء ارمن دعاة السلام ولا كارهي السلام للمشاركة في مثل هذه الفعاليات. وهذا قد يخلق أرضية جيدة."

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: قد حان الحين لتوقيع اتفاقية سلام
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