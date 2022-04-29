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    الرئيس الأذربيجاني: اجندتنا ومبادراتنا للسلام تستهدف انشاء فرص جديدة للتنمية الإقليمية

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]

    باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

    سيفتح تطبيع العلاقات مع أذربيجان فرصا جديدة لأرمينيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد بجامعة آدا اليوم.

    قال الرئيس إلهام علييف: "في الوقت ذاته، فإن أجندتنا ومبادراتنا للسلام، المعلنة بشكل سافر والمعترفة بها دوليا، تستهدف انشاء فرص جديدة للتنمية الإقليمية في جنوب القوقاز، أو ليس فقط بين أذربيجان وأرمينيا فحسب بل في جنوب القوقاز بأسرها".

    أضاف الرئيس إلهام علييف ان أرمينيا قد فقدت هذه الفرص ولم تتكامل مع بلدان جنوب القوقاز نتيجة الانفصالية وسياستها العدوانية خلال 30 عاما مضت.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني: اجندتنا ومبادراتنا للسلام تستهدف انشاء فرص جديدة للتنمية الإقليمية
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