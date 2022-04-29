الرئيس إلهام علييف: سنكون اقوى في السنوات العشر القادمة

باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

سنكون أقوى في السنوات العشر القادمة وآمل ان تكون كل هذه الخلافات والمشاكل مع أرمينيا قد عولجت قبل هذه الفترة. في الوقت ذاته، ستكون منطقة جنوب القوقاز متكاملة تماما، وسيكون تعاونا اوثق بين البلدان الثلاثة للمنطقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد بجامعة آدا اليوم.

وزاد رئيس الجمهورية ان ثمة فرص وامكانيات لهذا. تلعب أذربيجان دورا مهما جدا في تحقيق المشاريع الإقليمية في مجالات النقل والطاقة، وكذلك في التعاون الثلاثي في سياق أذربيجان وتركيا.