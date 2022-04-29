ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون أغدام
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٣]
أغدام المحررة، 29 أبريل، أذرتاج
وصل 29 أبريل اليوم رؤساء السلك الدبلوماسي المعتمدون في أذربيجان ومن بينهم سفراء البلاد الخارجية وموظفو مكاتب المنظمات الدولية في باكو الى مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.
وغرض الزيارة هو تعريف الدبلوماسيين الأعمال الوحشية التي ارتكبتها قوات أرمينيا الاحتلالية في مدينة أغدام وآثار الجرائم الحربية.
وسيشهد الضيوف خلال الزيارة إهانة الأرمن آثار الدينية التاريخية وتربيتهم المواشي في المساجد والمعابد وتدمير قوات أرمينيا الاحتلالية وتلويثهم الأراضي بغرس الألغام وغيرها.
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