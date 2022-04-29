كازاخستان تجري الاستفتاء العام بشأن التعديلات والاضافات على دستورها

باكو، 29 ابريل (أذرتاج)

اقترح الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف اجراء الاستفتاء العام بشأن التعديلات والاضافات على دستور البلد.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الكازاخي قال في كلمة ألقاها في الدورة الـ31 لجمعية الشعوب الكازاخستانية.

قال توكايف ان الاستفتاء العام سيسمح لكل مواطن بالمشاركة المباشرة في تقرير مصير البلد وسنعزز النهج الديمقراطي الشامل وإقامة كازاخستان الجديدة.