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    سياسة


    سفارة أذربيجان في أوكرانيا تستأنف فعالياتها

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٩]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    استأنفت سفارة أذربيجان في أوكرانيا بعاصمتها كييف فعالياتها بدء من 29 ابريل اليوم.

    وقالت الخارجية في بيان إنّ عنوان السفارة غير متغير وكما يلي:

    مدينة كييف

    شارع قليبوجيتسكايا رقم 24

    الهاتف 00380444846940

    الفاكس 00380444846932

    هاتف قسم القنصلية بالسفارة 00380735050000

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