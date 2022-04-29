سفارة أذربيجان في أوكرانيا تستأنف فعالياتها
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٥٩]
باكو، 29 أبريل، أذرتاج
استأنفت سفارة أذربيجان في أوكرانيا بعاصمتها كييف فعالياتها بدء من 29 ابريل اليوم.
وقالت الخارجية في بيان إنّ عنوان السفارة غير متغير وكما يلي:
مدينة كييف
شارع قليبوجيتسكايا رقم 24
الهاتف 00380444846940
الفاكس 00380444846932
هاتف قسم القنصلية بالسفارة 00380735050000
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