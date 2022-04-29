باكو، 29 أبريل، أذرتاج استأنفت سفارة أذربيجان في أوكرانيا بعاصمتها كييف فعالياتها بدء من 29 ابريل اليوم. وقالت الخارجية في بيان إنّ عنوان السفارة غير متغير وكما يلي: مدينة كييف شارع قليبوجيتسكايا رقم 24 الهاتف 00380444846940 الفاكس 00380444846932 هاتف قسم القنصلية بالسفارة 00380735050000

AZERTAG.AZ : سفارة أذربيجان في أوكرانيا تستأنف فعالياتها

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