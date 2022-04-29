باكو، 29 ابريل (أذرتاج) قامت أذربيجان بتنويع إمكانيات تصدير الغاز مباشرة الى الأسواق الأوروبية التي تعتبر اكثر استهلاكا للغاز الطبيعي في العالم. وهذا يعزز موقف أذربيجان باعتبارها موردا موثوقا به للغاز الطبيعي الى أوروبا، فضلا عن إعطاء الأرباح الإضافية للاقتصاد الاذربيجاني. قالت سوكار لوكالة أذرتاج انه يتوقع نقل 10.5 مليار من الغاز الطبيعي الاذربيجاني الى أوروبا في عام 2022. وهذا يسجل زيادة بنسبة 30 % تقريبا بالمقارنة مع مؤشرات عام 2021.

AZERTAG.AZ : يتوقع زيادة بنسبة 30 % في نقل الغاز من أذربيجان الى أوروبا في هذا العام

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده