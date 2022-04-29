ممثلو أذربيجان وأرمينيا قد يجتمعون في بروكسل في بداية مايو

باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

قد يلتقي ممثلو أذربيجان وأرمينيا في مطلع مايو في بروكسل.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد بجامعة آدا اليوم.

أضاف الرئيس: "يخطط عقد لقاء لممثلي أذربيجان وأرمينيا في مطلع مايو في بروكسل."

وصف الرئيس إلهام علييف الاتحاد الأوروبي بالشريك المهم مشيرا الى "ان بيننا اجندة واسعة للتعاون. نعتبر الاتحاد الأوروبي لاعبا ذا ضمير ونرحب بمساعيه. لا توجد حاليا مجموعة منسك. لذلك نعتقد ان الاتحاد الأوروبي قد يلعب دورا في عملية التطبيع".