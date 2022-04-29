أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال مارس

باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 151.4 مليون دولار خلال شهر مارس.