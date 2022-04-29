فرع قاخ لمركز تنمية الشباب ينظم زيارة معبد قم ضمن مشروع تعرف على الوطن
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
قم، قاخ، 29 أبريل، أذرتاج
نظم فرع قاخ لمركز تنمية الشباب وفرص العمل نفذ مشروعا تاليا باسم تعرف على الوطن وزارت مجموعة من الشباب معبد قم او ما يعرف باسم بازيليكا قم العائد الى القرن الخامس في القرية السمية بمحافظة قاخ.
واطلع الشبابَ على الأثر التاريخي الثقافي القديم الذي جرت فيه اعمال إعادة التأهيل والإصلاح عام 2007م وهو في حماية الدولة كونه أثرا تاريخيا ثقافيا معماريا هندسيا.
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