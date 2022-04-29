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    باكو تستضيف النسخة الثانية من مهرجان التوحد

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٤]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    استضافت باكو النسخة الثانية من مهرجان التوحد بتنظيم الرابطة الأذربيجانية للتوحد لعرض مهارات فنية وحرفية للأطفال ذوي الاهتمام الخاص.

    وشاركت في فعاليات المهرجان مراكز إعادة التأهيل والأندية الرياضية العاملة مع الأطفال المتوحدين ونتاجات المراكز الناشطة في هذا المجال.

    وحضر المهرجان وزير الشباب والرياضة فريد غائبوف ومجموعة من نواب المجلس الوطني.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف النسخة الثانية من مهرجان التوحد
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