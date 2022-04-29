الرئيس إلهام علييف: علاقات أذربيجان مع الصين تتطور بنجاح

باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

تتطور علاقات أذربيجان مع الصين بنجاح. وناقشنا العلاقات الإقليمية والثنائية خلال لقاءاتنا مع الزعيم الصيني.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد اليوم بجامعة آدا.

أضاف رئيس الدولة: "يجب أن أقول إن الرئيس شي جين بينغ وصفني بالصديق الكبير للصين. شي جين بينغ صديق قريب لأذربيجان وكنتُ من بين عدد محدود من رؤساء الدول المدعوين إلى المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد" المنعقد في عام 2019".