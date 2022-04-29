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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 110.8 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢١]

    باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 110 مليون و856 الف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال مارس من العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه في الشهر الماضي استوردت أذربيجان بضائع من بلدان رابطة الدول المستقلة بقيمة 248 مليون و149 الف دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 110.8 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة
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