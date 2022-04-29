الرئيس إلهام علييف: الأساطير التي خلقتها أرمينيا عنا لن تسهم أبدا في السلام

باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

نقبل الأرمن الذين يعيشون في قاراباغ كمواطنينا. ونأمل أن يدركوا في القريب العاجل أنهم يتمتعون بجميع الحقوق والضمانات الأمنية كمواطني أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد اليوم بجامعة آدا.

وقال: "أذربيجان على عكس أرمينيا، بلد يتعايش فيه العديد من الأقليات القومية" مشيرا إلى أن كلا منهم يعيش في سلام وطمأنينة في بلدنا. كما عاش ممثلو الشعب اللأرمني في أذربيجان ولم يواجهوا أي مشاكل. فيجب وقف كراهية أذربيجان (أذربيجانفوبيا) في أرمينيا. الأساطير التي خلقتها أرمينيا عنا لن تسهم أبدًا في السلام".