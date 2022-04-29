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    عليار أقايف يدير مباراة أخرى بدوري الممتاز اليوناني

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٧]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    حكم كرة القدم الأذربيجاني الدولي عليار أقايف موظف لإدارة مباراة أخرى في دوري الممتاز اليوناني.

    ويدير الحكم أقايف 1 مايو مباراة الجولة السادسة لمسابقة الأبطال بدوري الممتاز التي تجمع بين باناثينايكوس واريس ويساعده زينالوف وأمير علي.

     

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