عليار أقايف يدير مباراة أخرى بدوري الممتاز اليوناني
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
باكو، 29 أبريل، أذرتاج
حكم كرة القدم الأذربيجاني الدولي عليار أقايف موظف لإدارة مباراة أخرى في دوري الممتاز اليوناني.
ويدير الحكم أقايف 1 مايو مباراة الجولة السادسة لمسابقة الأبطال بدوري الممتاز التي تجمع بين باناثينايكوس واريس ويساعده زينالوف وأمير علي.
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