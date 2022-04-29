  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    3 قتلى و9 جرحى في حريق مصنع للدهانات بإسطنبول

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥‎١]

    إسطنبول، 29 أبريل، (أذرتاج)

    قتل 3 عمال وأصيب 9 أخرين في حريق مصنع للدهانات في منطقة توزلا بمدينة إسطنبول التركية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان حريق اندلع في مصنع للدهانات في منطقة توزلا.

    وأضافت أن عدد كبير من فرق الشرطة والإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث فور إخطارهم.

    قُتل ثلاثة عمال وأصيب تسعة في الحريق. يستمر البحث عن ثلاثة أشخاص آخرين.

     

    AZERTAG.AZ :3 قتلى و9 جرحى في حريق مصنع للدهانات بإسطنبول
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٠]
    كازاخستان تجري الاستفتاء العام بشأن التعديلات والاضافات على دستورها
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
    ملتقى الإيسيسكو للشاعرات يطلق "عشرون قمرا في سماء القصيدة"
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]
    كوريا ترسل كمية من الغاز الطبيعي إلى أوربا
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
    وزيران بوسنيان في الحكومة الجديدة في الجبل الأسود
    3 قتلى و9 جرحى في حريق مصنع للدهانات بإسطنبول