3 قتلى و9 جرحى في حريق مصنع للدهانات بإسطنبول

إسطنبول، 29 أبريل، (أذرتاج)

قتل 3 عمال وأصيب 9 أخرين في حريق مصنع للدهانات في منطقة توزلا بمدينة إسطنبول التركية.

أفادت وكالة اذرتاج ان حريق اندلع في مصنع للدهانات في منطقة توزلا.

وأضافت أن عدد كبير من فرق الشرطة والإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث فور إخطارهم.

قُتل ثلاثة عمال وأصيب تسعة في الحريق. يستمر البحث عن ثلاثة أشخاص آخرين.