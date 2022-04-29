أذربيجان: 13 إصابة بكورونا في 29 أبريل

باكو، 29 أبريل، (اذرتاج)

سجلت إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 16 مصابا بالفيروس خلال 29 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و558 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و744 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و707 مريض منهم ويستمر علاج 105 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2731 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و811 ألف و382 فحص طبي.