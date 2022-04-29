أذربيجان: تطعيم أكثر من 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 29 أبريل

باكو، 29 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 4 آلاف و26 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 29 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 417 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و338 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2970 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و645 ألف و649 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و339 ألف و638 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و839 ألف و802 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و226 ألف و442 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 239 ألف و767.