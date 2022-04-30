باكو، 30 أبريل (أذرتاج) تلغي أذربيجان إلزامية ارتداء الكمامات من 1 مايو. أفادت وكالة أذرتاج أن إلزامية ارتداء الكمامات الوقائية واقنعة الوجه وغيرها تُلغى من الأول من مايو عام 2022. في الوقت ذاته، فإن ارتداء الكمامات الطبية الوقائية في أراضي المطار الجوي الدولي ومؤسسات التعليم في أذربيجان سوف لا يكون إلزاميا بدءا من هذا التاريخ.

AZERTAG.AZ : بدءا من غد: وقف ارتداء الكمامات في أذربيجان

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