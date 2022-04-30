تصدير 43 ألف طن من فحم الكوك في 3 أشهر
AzerTAg.az
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٤١]
باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)
تم تصدير 43 ألفا و717 طن من فحم الكوك في أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 8 ملايين و281 ألف دولار أمريكي.
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