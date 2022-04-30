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    أخبار رسمية


    القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٥‎]

    باكو، 30 أبريل، أذرتاج

    زار رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف 30 ابريل اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الـ23 لتأسيس القوات الخاصة وحدة عسكرية لقوات وزارة الدفاع الخاصة.

    AZERTAG.AZ :القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع
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    القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع القائد الأعلى إلهام علييف يزور وحدة عسكرية للقوات الخاصة بوزارة الدفاع