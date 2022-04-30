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    سباحة المنتخب تحصد البرونزية في بطولة دولية في التشيك

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٢٧]

    أوسترافا، التشيك، 30 أبريل، أذرتاج

    حصدت السباحة مريم شيخ علي زاده خانكاه عضو المنتخب الأذربيجاني برونزية البطولة الدولية المنظمة في مدينة أوسترافا بالتشيك.

    قال الاتحاد الاذربيجاني للسباحة في بيان إنّ عضو المنتخب شيخ علي زاده خانكاه تأهلت للنهائي بعد التنافس مع 96 راضية واحتلت المركز الثالث بنتيجة 83ر26 على مسافة 50 مترا بالسباحة الحرة.

    أوضح مدرب المنتخب رشاد عبد الرحمن وف أنّ نتيجة شيخ علي زاده خانكاه هذه رقد قياسي شخصي وللبلد.

    AZERTAG.AZ :سباحة المنتخب تحصد البرونزية في بطولة دولية في التشيك
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