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    الرئيس إلهام علييف يلتقي امين عام منظمة السياحة العالمية

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]

    باكو، 30 ابريل (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي في 30 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة التعاون الناجح بين أذربيجان ومنظمة السياحة العالمية.

    أعرب زوراب بولوليكاشفيلي عن ارتياحه لرئيس الجمهورية على دعمه لتنمية السياحة.

    كذلك تركز اللقاء على بحث الاعمال المنفذة في إعادة مستوى التنمية السياحية الى مؤشر ماقبل الجائحة وزيادته. كما تم التأكيد على أهمية استفادة الهيئات الأذربيجانية المعنية من توصيات منظمة السياحة العالمية.

    قيل ان الإنجازات الاقتصادية الكبيرة في البلد، والاستقرار والأمان السائد فيه، الفعاليات المقامة في مجال انشاء البنية التحتية السياحية الواسعة تخلق أرضية جيدة لتطوير السياحة.

    كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول آفاق التعاون.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي امين عام منظمة السياحة العالمية
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