ارتفاع تكلفة صادرات الغاز الطبيعي
AzerTAg.az
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)
بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 3 أشهر من العام الجاري 5 مليارات و686.8 مليون متر مكعب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مارس بلغت 3 مليارات و463.8 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و165.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها 867 مليون و67.7 الف دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٤١]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٥]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٣]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك