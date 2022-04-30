ارتفاع تكلفة صادرات الغاز الطبيعي

باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)

بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 3 أشهر من العام الجاري 5 مليارات و686.8 مليون متر مكعب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مارس بلغت 3 مليارات و463.8 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و165.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها 867 مليون و67.7 الف دولار.