معرض حيدر علييف في أغجابدي

أغجابدي، 30 أبريل، أذرتاج

افتتح لدى مركز حيدر علييف بأغجابدي معرض "هل لكم ابن مثل حيدر" بمناسبة الذكرى السنوية الـ99 لميلاد الزعيم العام حيدر علييف.

قال المركز في بيان إن المعرض يعرض 99 عينة عبارة عن الكتب والمجلات التي تعكس مختلف حقب حياة وفعاليات الزعيم الشعبي العام حيدر علييف الى 12 مايو.