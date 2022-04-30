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    قره باغ أغدام يتأهل لنهائي كأس أذربيجان لكرة القدم

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 30 أبريل، أذرتاج

    تأهل نادي قره باغ الاغدامي لمرحلة النهائي بكأس أذربيجان لكرة القدم بعد أن دمر غابالا في إياب نصف النهائي في باكو بخمسة اهداف دون رد مستغلا كل ظرف سانح عقب فوز مسجل خارج ارضه قبل الأسبوع بثلاثة اهداف مقابل هدف.

    يتنافس قراباغ اغدام في النهائي مع زيرة باكو الذي تجاوز عقبة نفطجي باكو.

    AZERTAG.AZ :قره باغ أغدام يتأهل لنهائي كأس أذربيجان لكرة القدم
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