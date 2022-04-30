  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٣]

    باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)

    تم تصدير أكثر من 158.7 ألف طن من الكيروسين بقيمة 91.07 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 225.6 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 91.2 مليون دولار خلال هذه الفترة.

     

    AZERTAG.AZ :إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
    تصدير أكثر من 27 ألف طن من القار النفطي خلال 3 أشهر
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٥‎]
    ارتفاع تكلفة صادرات الغاز الطبيعي
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٤١]
    تصدير 43 ألف طن من فحم الكوك في 3 أشهر
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٣]
    برميل من "آذري لايت" يباع 112 دولار
    إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة