إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة
AzerTAg.az
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)
تم تصدير أكثر من 158.7 ألف طن من الكيروسين بقيمة 91.07 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 225.6 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 91.2 مليون دولار خلال هذه الفترة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٤١]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٥]
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٣]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك