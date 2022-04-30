إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة

باكو، 30 أبريل، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 158.7 ألف طن من الكيروسين بقيمة 91.07 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 225.6 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 91.2 مليون دولار خلال هذه الفترة.