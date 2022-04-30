زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 45 %

باكو، 30 أبريل، (اذرتاج)

بلغت صادرات أذربيجان 8 مليارات دولار والمنتجات غير النفطية 727.2 مليون دولار خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. وارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية في أذربيجان بنسبة 45 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وبلغت 225.6 مليون دولار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن عدد أبريل من "مراجعة الصادرات" لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات ان صادرات أذربيجان خلال 3 أشهر بلغت 124.9 مليون دولار (منتجات الفاكهة والخضروات).

بلغت الصادرات غير النفطية من الغزول القطنية 29.3 في المائة خلال الفترة المماثلة والمعادن الحديدية ومنتجاتها 48.7 مرة والمنتجات الكيماوية 10 مرات والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم وبلغت الزيادة 63.9 في المائة في المنتجات.