الرئيس إلهام علييف: في الأراضي المحررة إمكانيات كبيرة للغاية للطاقة المتجددة

قمنا بتقييم امكانياتنا من الطاقة المتجددة في قره باغ والمحافظات الأخرى المحررة من الاحتلال، وحسب التقديرات الأولية، في تلك الأراضي إمكانيات كبيرة كافية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في المؤتمر الدولي في موضوع "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد في جامعة آدا.

قال الرئيس إن أرمينيا دمرت حوالي 30 محطة كهرومائية في أراضي أذربيجان، وبدأت أعمال إعادة الإعمار والبناء في محافظتي كلبجار وتارتار اليوم. تم تشغيل محطة كهرومائية بقوة 20 ميغاوات. كذلك سيتم تدشين محطة كهرومائية أخرى بقوة 25 ميغاوات في هذا العام. لكن هنا إمكانيات كبيرة للمحطات الكهرومائية.

تطرق الرئيس في حديثه الى إمكانيات مصادر الطاقة المتجددة. قال "إننا في على وشك استكمال المحادثات حول انشاء محطة طاقة الرياح في كلبجار بدعم من الشركات الدولية، كذلك انشاء محطة الطاقة الشمسية بقوة 240 ميغاوات في محافظة جبرائل بالتعاون مع شركة بي بي."