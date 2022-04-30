باكو، 30 أبريل، (أذرتاج) تم تصدير 27.6 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 4.6 مليون دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير أكثر من 27 ألف طن من القار النفطي خلال 3 أشهر

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