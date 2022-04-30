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    زيرة يتأهل لنهائي كأس أذربيجان لكرة القدم

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٧]

    باكو، 30 أبريل، أذرتاج

    تأهل زيرة باكو لنهائي كأس أذربيجان لكرة القدم بعد أن تغلب على نفطجي باكو بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي في إياب نصف النهائي على غرار ذهابه قبل الأسبوع.

    وتجاوز زيرة حاجز نفطجي بحساب 4-2 ليخطف بطاقة التنافس مع قره باغ أغدام في النهائي.

    يذكر أنّ نهائي كأس أذربيجان ينظم 27 مايو.

     

    AZERTAG.AZ :زيرة يتأهل لنهائي كأس أذربيجان لكرة القدم
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