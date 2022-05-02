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    أرمينيا تطلق النار براجمات القنابل والرشاشات على المواقع الأذربيجانية

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٣١]

    باكو، 2 مايو (اذرتاج)

    أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها في محافظة باساركيتشار النار باستخدام راجمات القنابل والرشاشات على موقع الجيش الاذربيجاني قرب قريتي زايليك ويلليجه في محافظة كلبجار الحدودية من الساعة 13:40 الى الساعة 17:45 في 1 مايو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني. لا خسائر في صفوف العسكريين والعتاد.

    تسيطر وحدات الجيش الاذربيجاني على الوضع العملياتي في المنطقة بالكامل.

    AZERTAG.AZ :أرمينيا تطلق النار براجمات القنابل والرشاشات على المواقع الأذربيجانية
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