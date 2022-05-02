الرئيس إلهام علييف يلتقي سفير وزارة الخارجية الفرنسي في الشراكة الشرقية

باكو، 2 مايو (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سفير وزارة الخارجية الفرنسي في الشراكة الشرقية بريس روكفوي في 2 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج ان بريس روكفوي قال ان بلاده تدعم بالكامل اجندة السلام في جنوب القوقاز وفي الوقت ذاته تدعم فرنسا باعتبارها رئيسا للاتحاد الأوروبي مبادرات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمجالات المختلفة للعلاقات مع أذربيجان.

تم التأكيد خلال الحديث على التطور الناجح للعلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وتم استذكار مشاركة الرئيس الاذربيجاني في قمة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي في بروكسل في ديسمبر العام الماضي.

كما نوقشت في اللقاء فترة ما بعد النزاع وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا ومفاوضات السلام ومسائل ترسيم الحدود. شدد الرئيس الاذربيجاني على ان أرمينيا قبلت المبادئ الخمسة التي طرحتها أذربيجان مشيرا الى ان الوفد الاذربيجاني المعني بمفاوضات معاهدة السلام جاهز.

تناول الطرفان خلال الحديث العلاقات الأذربيجانية الفرنسية. استذكر الرئيس إلهام علييف لقاءه مع ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي في بروكسل في ديسمبر العام الماضي ولقاءه عبر الاتصال المرئي في فبراير هذا العام. كذلك قال انه بعث ببرقية تهنئة الى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.