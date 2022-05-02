الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المجمع السكني الجديد لأسر الشهداء ومعاقي الحرب

باكو، 2 مايو (أذرتاج)

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل افتتاح المجمع السكني الجديد لأسر الشهداء ومعاقي الحرب في حي صابونجو بباكو في 2 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف أحاط الرئيس الاذربيجاني وقرينته علما بالمجمع السكني الجديد.

قيل ان المجمع مكون من 12 مبنى سكنيا و576 شقة. يقع في ارض مساحتها الاجمالية 2.76 هكتار.

توجد في ارض المجمع روضة الأطفال ومبنى اداري. تم تهيئة كل الظروف الملائمة للقضاء على وقت الفراغ.

كما تم تسليم 200 شقة و50 سيارة الى أسر الشهداء ومعاقي الحرب.

ثم تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة مهريبان علييفا الظروف المهيأة في مبنى روضة الأطفال في المجمع.

بعد ذلك، اجتمعا مع اسرة شهيد الواجب في الحرب الوطنية ماهر محمدوف في شقتها الجديدة.