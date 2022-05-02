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    مكالمة هاتفية بين الرئيس الاذربيجاني والرئيس التركي

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:١٢]

    باكو، 2 مايو (أذرتاج)

    جرت اليوم في 2 مايو مكالمة هاتفية بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

    تبادل الرئيسان التهانئ بمناسبة عيد الفطر واطيب امنياتهما للشعبين الاذربيجاني والتركي الشقيقين.

    أعرب الرئيسان عن يقينهما من استمرار التطور الناجح لعلاقات الصداقة والاخوة بين أذربيجان وتركيا في كافة المجالات، وناقشا مسائل آفاق العلاقات.

    دعا الرئيس إلهام علييف نظيره التركي رجب طيب اردوغان للقيام بزيارة أذربيجان. وقبل الرئيس أردوغان هذه الدعوة.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين الرئيس الاذربيجاني والرئيس التركي
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