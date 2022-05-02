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    الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يحضران افتتاح المدرسة الثانوية في بلدة كورداخاني

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:١٨]

    باكو، 2 مايو (أذرتاج)

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا في 2 مايو حفل افتتاح المدرسة الثانوية رقم 304 في بلدة كورداخاني بمحافظة صابونجو.

    أنشئت المدرسة بمبادرة مؤسسة حيدر علييف.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا تفقدا الظروف المهيأة في مبنى المدرسة.

    قدم المدير التنفيذي لمؤسسة حيدر علييف ومساعد الرئيس آنار علي اكبروف معلومات عن المدرسة.

    قيل ان المدرسة مزودة بكل المستلزمات المدرسية والأثث اللازمة والمختبر والمطعم وغيرها من الضروريات الدراسية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يحضران افتتاح المدرسة الثانوية في بلدة كورداخاني
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