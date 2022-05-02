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    أذربيجان: تطعيم 3928 جرعة من لقاح كورونا في 1 مايو

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٢٣]

    باكو، 2 مايو، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 آلاف و928 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 283 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و380 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2962 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و653 ألف و669 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و340 ألف و336 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و840 ألف و600 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و232 ألف و351 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 240 ألف و382.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 3928 جرعة من لقاح كورونا في 1 مايو
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