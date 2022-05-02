أذربيجان: إصابة بكورونا في 2 مايو

باكو، 2 مايو، (اذرتاج)

سجلت إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 5 مصابين من الفيروس خلال 2 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و579 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و786 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و709 مريض منهم ويستمر علاج 84 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1663 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6819005 فحص طبي.