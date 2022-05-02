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    رجب طيب اردوغان: واثق أن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٠:١٨]

    إسطنبول، 2 مايو، (أذرتاج)

    نسعى لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا. واثق أن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة العيد في مسجد بويوك جامليجا بإسطنبول.

    ولفت الرئيس أردوغان، إلى أنه من المحتمل جدا أن يجري محادثة مع بوتين خلال الأسبوع الحالي.

    وأكد أن تركيا تسعى لتسريع عمليات الإجلاء من ماريوبول وأنه يتم التواصل مع الجانبين بهذا الخصوص.

    كما بين أن الطرفين الأوكراني والروسي طلبا الدعم من تركيا فيما يتعلق بصادرات البلدين من الحبوب، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الموضوع أيضا مع بوتين.

    AZERTAG.AZ :رجب طيب اردوغان: واثق أن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا
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    رجب طيب اردوغان: واثق أن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا