عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في أذربيجان

باكو، 2 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 2 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد بلغ 13 مليونا و653 ألف و670 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و340 ألف و336 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و840 ألف و600 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و232 ألف و352 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 240 ألف و382.