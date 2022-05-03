باكو، 3 مايو، (أذرتاج) استهدفت القوات المسلحة الأرمينية عبر الحدود الدولية من مواقعها في منطقة يوخاري شورجا السكنية بمحافظة باساركجار على مواقع جيش أذربيجان في منطقة زيليك السكنية بمحافظة كالبجر الأذربيجانية. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان جيش أذربيجان اتخذ تدابر جوابية مماثلة. ولا خسارة في الأرواح والمعدات العسكرية. وظروف العملية تحت سيطرة وحدات جيش أذربيجان.

AZERTAG.AZ : قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود

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