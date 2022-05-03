وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي سفير وزارة الخارجية الفرنسية في الشراكة الشرقية

باكو، 3 مايو، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف سفير وزارة الخارجية الفرنسي في الشراكة الشرقية بريس روكفوي في 3 مايو.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا في اللقاء عملية تطبيع العلاقات بين الدولتين الأذربيجانية وأرمينيا والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه. وتبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد اجتماع بروكسل.

كما ناقش الجانبان الوضع الراهن في المنطقة وقضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي.