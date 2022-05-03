عقد اللقاء بين ممثلي تركيا وارمينيا في فيينا

أنقرة، 3 مايو، (أذرتاج)

عقد اللقاء بين الممثلين الخاصين لعملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا في 3 مايو بالعاصمة النمساوية فيينا، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للانباء.

اعلنت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء جمع الممثل الخاص التركي السفير سردار قليج ونائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان.

ولفتت الخارجية إلى أن الممثلين الخاصين أكدا التزام البلدين بهدف التطبيع التام عبر هذه العملية وتبادلا وجهات النظر البناءة في هذا الإطار.

وأشارت إلى أن الجانبين تناولا الخطوات المحتملة التي يمكن الإقدام عليها لإحراز تقدم ملموس في هذا السياق.

وجددا التزامهما بمواصلة مسار التطبيع دون شروط مسبقة.