مشاركو المسابقة الدولية المنعقدة في الأراضي المحررة يصلون الى باكو
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]
باكو، 4 مايو (أذرتاج)
تنطلق في سوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني في 6 مايو المسابقة الدولية للتجديف "كأس الرئيس – 2022"، تكريسا لذكرى مرور 99 عاما على ميلاد الزعيم العام حيدر علييف. قد وصل الفريق الأوزباكستاني الى باكو أمس.
أفادت وكالة أذرتاج ان أوزبكستان تشارك في كأس الرئيس بـ5 لاعبين. ستستغرق المسابقات يومين. في اليوم الأول من المسابقات سيتم تحديد فائزين في مسابقة قارب الكاياك والكانوي. وفي 7 مايو، سيواصل اللاعبون المسابقة في مركز "كور" الأولمبي في مينكتشفير.
ستنتهي مسابقات كأس الرئيس بالعروض بشكل 3 دي على الماء والألعاب النارية.
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