  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    مشاركو المسابقة الدولية المنعقدة في الأراضي المحررة يصلون الى باكو

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]

    باكو، 4 مايو (أذرتاج)

    تنطلق في سوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني في 6 مايو المسابقة الدولية للتجديف "كأس الرئيس – 2022"، تكريسا لذكرى مرور 99 عاما على ميلاد الزعيم العام حيدر علييف. قد وصل الفريق الأوزباكستاني الى باكو أمس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان أوزبكستان تشارك في كأس الرئيس بـ5 لاعبين. ستستغرق المسابقات يومين. في اليوم الأول من المسابقات سيتم تحديد فائزين في مسابقة قارب الكاياك والكانوي. وفي 7 مايو، سيواصل اللاعبون المسابقة في مركز "كور" الأولمبي في مينكتشفير.

    ستنتهي مسابقات كأس الرئيس بالعروض بشكل 3 دي على الماء والألعاب النارية.

    AZERTAG.AZ :مشاركو المسابقة الدولية المنعقدة في الأراضي المحررة يصلون الى باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
    زيرة يتأهل لنهائي كأس أذربيجان لكرة القدم
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٠]
    قره باغ أغدام يتأهل لنهائي كأس أذربيجان لكرة القدم
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٢٧]
    سباحة المنتخب تحصد البرونزية في بطولة دولية في التشيك
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
    عليار أقايف يدير مباراة أخرى بدوري الممتاز اليوناني
    مشاركو المسابقة الدولية المنعقدة في الأراضي المحررة يصلون الى باكو مشاركو المسابقة الدولية المنعقدة في الأراضي المحررة يصلون الى باكو مشاركو المسابقة الدولية المنعقدة في الأراضي المحررة يصلون الى باكو مشاركو المسابقة الدولية المنعقدة في الأراضي المحررة يصلون الى باكو