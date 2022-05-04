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    برميل من "آذري لايت" يباع 110 دولار

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:١٨]

    باكو، 4 مايو، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 110.70 دولار بعد انخفاضه 1.92 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 110 دولار
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