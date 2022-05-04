الرئيس الكازاخي يخطط زيارة تركيا في 10-11 مايو
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٤٥]
باكو، 4 مايو (أذرتاج)
يخطط رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في زيارة دولة الى تركيا في 11-10 مايو.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا أعلنه المكتب الإعلامي للرئيس الكازاخي بعد مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الرئيس التركي.
قال رجب طيب اردوغان الرئيس التركي ان الزيارة المرتقبة للرئيس الكازاخي الى تركيا ستكون مرحلة مهمة في توسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما اكد الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية على أهمية المزيد من توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والثقافية الإنسانية، وبحثا آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية.
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